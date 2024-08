Brasil será afetado por mudança brusca de temperatura na Antártida

- Foto: Arquivo / Agência Brasil

A Antártida tem registrado temperaturas até 30ºC acima do normal para este período do ano. O cenário de “onda de calor” na localidade terá impacto no Sul do Brasil.

“São vários dias seguidos em que estações na Antártida registram marcas 20ºC a 30ºC acima do normal. Como comparação o que representa uma anomalia de temperatura de 30ºC, é como se Porto Alegre tivesse 60ºC de temperatura numa tarde de janeiro, mês que tem média máxima de 31ºC na capital gaúcha, onde o recorde de máxima é 40,7ºC (1º/1/1943)”, aponta análise do MetSul.

As temperaturas já vinham acima do normal durante a maior parte de julho. No entanto, no fim do mês e começo de agosto, o fenômeno se acentuou, com as temperaturas atingindo “extremos muito raros”.

VEJA TAMBÉM:

>>>Furacão Debby arrasta R$ 5 milhões em cocaína para praia nos EUA

Causas

O relatório do portal especializado indica que as causas dessa onda de calor podem estar relacionadas a um fenômeno que acontece na estratosfera, o chamado Aquecimento Estratosférico Repentino.

O evento envolve o enfraquecimento do vórtice polar, uma faixa de ar frio e baixa pressão que normalmente gira de forma estável em torno de cada polo. O cenério abre caminho para que o ar frio se desvie do Polo Sul, causando um aumento significativo das temperaturas na região.