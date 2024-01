Brasil tem diminuição de 90% de derramamento de óleo no mar em 2023 | A TARDE

Em 2023, cerca de 30 mil litros de petróleo foram derramados nos mares brasileiros. Quantidade, no entanto, é 90% menor em relação ao ano anterior, de acordo com dados coletados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com o colunista do Metrópoles, Guilherme Amado, no último ano do governo Bolsonaro, o Ibama detectou 265 mil litros de óleo no mar, número que foi o maior dos últimos quatro anos da gestão do ex-presidente. Em 2020, foram 152 mil litros. Em 2019, 24 mil litros e, em 2021, 20 mil litros.



Apesar da redução no primeiro ano do governo Lula, a poluição de 2023 ainda supera as marcas de 2019 e 2021.



Com a poluição e contaminação da água, o óleo no mar bloqueia a entrada de luz na água, causando a morte de diversas plantas aquáticas que produzem oxigênio e são a base da cadeia alimentar oceânica.