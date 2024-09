Brasil tem pior seca da história moderna, e cenário deve piorar

Em ⅓ do país - equivalente a mais 3 milhões de km² - a estiagem está pior do que nunca - Foto: Ilustrativa

O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que o Brasil está enfrentando a pior seca da história recente. A expectativa é de que o cenário não deva melhorar até novembro.

Ainda conforme os dados da Cemaden, divulgados pelo G1, é a primeira vez, também, que a estiagem afeta toda a extensão do país, exceto Rio Grande do Sul. Em ⅓ do país - equivalente a mais 3 milhões de km² - a estiagem está pior do que nunca. Isso reflete o cume de uma piora desenvolvida desde 1988.

Cemaden, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, analisou dados armazenados desde 1950 e descobriu que, desde então, essa é a pior seca do país. Batemos o recorde de 2015 - ano no qual rios secaram e vegetação pegou fogo, afetando o total de 2,5 milhões de km². Porém, à época, apenas uma parte do país enfrentou problema. Hoje, afeta todas as regiões e grandes porções do Brasil têm seca extraordinária.



“Nós nunca tínhamos visto, desde o início do monitoramento, uma seca tão extensa e intensa quanto essa. Víamos regiões isoladas sofrerem com os ciclos de seca, mas, dessa vez, é generalizado. Isso é um problema maior para o país enfrentar,” disse Ana Paula Cunha , do Cemaden, ao g1.