Brasil tem quase 1 milhão de aparelhos roubados por ano, diz Anuário

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira, 20, mostram que o Brasil registrou um crescimento de 16,6% em furtos e roubos de telefones celulares no período de um ano, saindo de 853 mil casos em 2021 para 999,2 mil ocorrências no ano passado. A média é de 114 celulares roubados por hora no país, cerca de 2 a cada minuto.

Os indicadores do crime vinham em uma curva descendente nos casos de furtos e roubos de celulares desde 2020, em meio a um cenário de pandemia que reduziu a circulação de pessoas nas ruas e suspendeu a realização de festejos populares. Com o retorno da 'vida normal', os números de 2022 estão em um patamar semelhante ao de 2019.

Em números absolutos, São Paulo foi o estado que mais registrou furtos e roubos de celulares em 2022, seguido de Bahia, Pará, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Já em termos relativos, Amazonas e Distrito Federal lideram a lista, com mais de 1.000 casos para cada 100 mil habitantes.

Na comparação com 2021, a Bahia que teve o maior aumento de casos no último ano. Foram 48,9 mil casos em 2021 contra 83,4 mil em 2022, um avanço de 70%

Ao todo, 19 estados e o Distrito Federal tiveram crescimento em roubos e furtos de celulares no ano passado. Outros oito estados conseguiram reduzir os indicadores, com destaque para o Mato Grosso, que registrou uma queda de 41%.