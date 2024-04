Brasil terá chuva forte nos próximos dias; veja previsão | A TARDE

Com a chegada do outono, a previsão do tempo para os próximos dias é de chuva em grande parte do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), existe um alerta de "perigo" e "grande perigo" para temporais em toda área do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Meteorologistas do Climatempo afirmaram que os próximos cinco dias vão intercalar chuvas intensas, isoladas e tempestades. Mesmo assim, o calor ainda deve seguir firme em várias partes do Brasil.

De acordo com a previsão, esta quinta-feira será de céu nublado com chuva em todo o Nordeste. Nas outras regiões, há formação de nuvens. Na tarde de sexta-feira, 22, o Sudeste e o Sul vão encarar pancadas de chuvas isoladas.

Confira o tempo nos próximos dias:

23 de março – Sábado: chuvas e rajadas de ventos

24 de março – Domingo: sol e nuvens pela manhã no Norte, com tarde nublada. No Sul, há previsão de chuvas isoladas

25 de março – Segunda: chuvisco e chuva com ventos no Norte e Nordeste

26 de março – Sexta: céu com poucas nuvens. Não deve chover, e o calor continua. Porém, tem alerta para enchentes em São Paulo