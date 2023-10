Brasil terá frente fria com temporais e onda de calor | A TARDE

O Sul do Brasil deve sofrer com fortes chuvas nesta quarta-feira, 4, provocadas por uma nova frente fria formada em razão de um ciclone tropical. Além da região, Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo ficam em estado de alerta para a mudança no tempo. Ventos fortes, que podem chegar a 80 km/h, devem atingir também o sul da Bahia e o Rio de Janeiro.

Apesar da frente fria, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Brasil nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros podem ultrapassar os 40°C, principalmente no sul da região Norte e em estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí e Bahia.

Onda de calor

Uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil a partir do dia 16 de outubro. As temperaturas devem registrar até 10 graus acima da média em quase todo o país. Na terça-feira, o Inmet emitiu um alerta amarelo para áreas do Piauí e Bahia. O aviso representa perigo potencial de onda de calor e tem validade até sexta-feira, 6.