Brasil ultrapassa 2 milhões de casos prováveis de dengue e 682 óbitos | A TARDE

A epidemia de denegue que assola todo o Brasil só traz números preocupantes. Segundo o painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde, atualizadas nesta quinta-feira, 21, o país chegou aos 2.010.896 de casos prováveis da doença e 682 mortes.

Segundo os dados, as mulheres são a maioria entre as vítimas, com 55,5%. Em relação a idade, o maior número de pacientes está na faixa etária dos 20 aos 29 anos.

Foram contabilizadas mais 53 mortes desde a última atualização do painel, na terça-feira, 19. Ainda há mais 1.042 mortes em investigação.

A coeficiente de casos da doença no Brasil agora é de 990,3 a cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal é a área com maior incidência de casos prováveis. São 5725,8 casos por 100 mil habitantes. O total de casos em 2024, de acordo com o Ministério da Saúde, é de 161.299 na capital federal.