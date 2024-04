Brasileiro é agredido na Irlanda e relata xenofobia: "Pesadelo"; vídeo | A TARDE

O brasileiro Roberto Gomes Júnior, de 33 anos, foi atacado por um homem na noite de sábado em Limmerick, na Irlanda, no momento em que voltava para sua casa. Ele estava junto do irmão.

Roberto contou que o desconhecido perguntou sobre a sua origem. Após afirmar que era brasileiro, ele foi agredido com um taco. As agressões deixaram marcas por todo o corpo, em especial no rosto, onde levou seis pontos.

Eles disse que o ataque aconteceu por volta das 22h30, quando estava retornando do plantão de trabalho.

"Tudo aconteceu muito rápido. Eu nem tive tempo de me defender. Não tenho dúvidas de que se tratou de uma agressão racista, porque quando ele (o agressor) percebeu que não éramos irlandeses, disse "Ok" e nos bateu (...) Caí direto no chão e foi então que percebi que estava coberto de sangue. Foi como viver um pesadelo", disse o brasileiro ao jornal irlandês Irish Times.

Roberto é natural da cidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Ele foi para o país com o objetivo de estudar e realizar o trabalho na indústria hospitalar.

Brasileiro foi atacado na Irlanda, em Limerick e contou como aconteceu no #bolderpodcast pic.twitter.com/HXWA2QLNsq — Bolder Podcast (@bolderpod) April 17, 2024