Brasileiro foragido nos EUA muda aparência e está de carro

Condenado por homicídio nos Estados Unidos, o brasileiro Danilo Cavalcante está foragido. Segundo informações, ele teria mudado a aparência e fugido de carro. As atualizações foram feitas pela polícia da Pensilvânia.

Segundo imagens divulgadas pelas autoridades neste domingo, o homem tirou a barba para tentar se esconder da polícia. Segundo alerta dos investigadores, ele foi visto de casaco "azul ou verde", boné preto, calça do presídio e sapatos brancos.

O criminoso teria fugido em uma van branca, modelo Ford Transit 2020 e placa ZST8818.

"Durante o final da tarde e o começo da noite, Cavalcante teria sido visto na região norte do condado de Chester, perto de Phoenixville. Ele mudou sua aparência. Agora, ele está com a barba feita e usava um moletom amarelo ou verde com capuz, boné preto estilo beisebol, calça verde de presidiário e sapatos brancos", disse a polícia em comunicado.

Em busca do brasileiro, a Polícia Estadual da Pensilvânia aumentou o efetivo. Cerca de 400 profissionais estão buscando por Danilo. As operações estão acontecendo em um trecho de floresta de cerca de 13 km², no distrito de Kennett Square, na Pensilvânia.

Danilo foi visto neste sábado, 9, por pelo menos duas pessoas. Ele ainda estava no perímetro de buscas estabelecido pelas autoridades.

O crime

Daniel Cavalcante foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada também brasileira Deborah, de 34 anos, a facadas. O crime foi registrado na cidade de Phoenixville. Classificado como um homem extremamente perigoso, ele escapou da prisão do condado de Chester na manhã do dia 31 de agosto.

Danilo teria esfaqueado a mulher até a morte em 2021 na frente dos filhos dela, de 4 e 7 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento.

"Foi enquanto ela pegava as compras do supermercado no carro dela, com as crianças. Ele pegou ela pelo cabelo e a golpeou no tórax, deixando as crianças verem tudo", disse a irmã da vítima ao Uol, Sarah Brandão.