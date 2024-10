Braskem anuncia vencedores do 3º Edital “Projetos que Transformam”

A edição de 2024 recebeu 244 inscrições dos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul - Foto: Divulgação

A Braskem divulgou os 11 projetos vencedores do 3º Edital “Projetos que Transformam”, que busca fomentar ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e à inclusão social nas regiões onde a empresa está presente. Duas das iniciativas contempladas são dos municípios de Camaçari e Candeias, na Bahia. O processo de seleção passou por cinco etapas: análise eliminatória, avaliação técnica classificatória, análise documental inicial, avaliação estratégica e análise documental final. Cada projeto receberá incentivos de até R$ 50 mil em recursos para sua execução.

A edição de 2024 recebeu 244 inscrições dos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Destas, 11 foram selecionadas como vencedoras. As iniciativas priorizadas estão alinhadas com as três temáticas estratégicas da Braskem: Economia Circular e Clima, Educação Profissional e Tecnológica, e Inclusão Social.

Este edital reforça o compromisso da Braskem em contribuir para o desenvolvimento das comunidades em que atua, incentivando projetos que gerem impacto positivo e duradouro.

Em São Paulo, das entidades escolhidas, uma é de Cubatão: Projeto “Viva Imaginacom” da Imaginacom. Já as demais vencedoras são da região do ABC Paulista: Projeto “CJ na Mídia” da Associação Comunitária e Beneficente Padre José Augusto Machado Moreira e o Projeto “Transformando e Circulando no Jardim Alzira Franco” do Coletivo Núcleo de Ações Socioculturais Ativista (Coletivo NASA).

Em Alagoas, destacaram-se o Projeto “ABC do Filé”, do Instituto do Bordado Filé da Região das Lagoas Mundaú Manguaba e o Projeto “Cozinha Escola” da Mundaú Mundo. Na Bahia, os projetos vencedores foram: Projeto “Robótica Educativa e Sustentável” da Associação Paulo Tonucci — APITO e o Projeto “Rede Biocriativa de Forma e Aprendizado Colaborativo” do Alvorecer Bahia.

No estado do Rio de Janeiro, as contempladas são o Projeto “Guiando Passos” da Casa de Fraternidade Francisco de Assis e o Projeto “TECNOJOVEM” da ONG Trama Ecológica. Devido às fortes chuvas enfrentadas pelo Rio Grande do Sul em maio de 2024, a Braskem tomou a decisão de reabrir o edital somente para organizações sediadas no Rio Grande do Sul, para executarem projetos neste estado. Excepcionalmente, para esta reabertura, na Causa do edital “Economia Circular e Mudanças Climáticas”, puderam se inscrever projetos de “Reconstrução”, contribuindo para reparação dos danos causados pelas chuvas. Os projetos serão priorizados no processo de análise.

Os vencedores no Rio Grande do Sul foram o Projeto “compactando lixo, expandindo sonhos”, da Cooperativa Estação Reciclar de Montenegro, e o Projeto “Planeta Energia” do Instituto Humaniza de Barracão.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Braskem ofereceu uma capacitação virtual gratuita para as organizações sociais interessadas, ajudando na elaboração de propostas. As organizações selecionadas agora avançarão para o segundo módulo do treinamento, que abordará a gestão e a prestação de contas dos projetos sociais.

Após o repasse dos recursos, os projetos terão um prazo de 12 meses para serem implementados. Durante esse período, a Braskem acompanhará de perto o andamento das iniciativas, por meio de relatórios de prestação de contas, evidências das atividades realizadas e a verificação do cumprimento dos compromissos assumidos.

Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8.500 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 40 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para clientes em mais de 71 países .