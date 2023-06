Briga entre Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario viraliza na rede

Uma briga entre o Homem-Aranha, Pantera Negra e Super Mario, de um um trenzinho fantasia, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 7. A discussão aconteceu no último dia 4, na Feirinha do Alto, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

No vídeo, é possível notar o momento em que o Homem-Aranha troca socos com o Pantera Negra. Em determinado momento da briga, o Super Mario aparece tentando separar os mesmos, mas acaba entrando também na troca de agressões.

null Reprodução / Redes Sociais

Outros personagens ainda tentam terminar a confusão. Entre eles, outro Homem-Aranha, um Super-Choque, o Capitão América.



Os personagens envolvidos na briga foram parar na delegacia. O homem que estava vestido de Homem-Aranha teve o nariz e pode ter que fazer cirurgia.