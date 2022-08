Briga por causa de choro de criança deixa dois mortos

Uma briga familiar com disparos de arma de fogo deixou duas pessoas mortas e uma em estado grave em Teresina, capital do Piauí, neste fim de semana.



Tudo começou quando um instrutor de tiro ficou irritado com o choro de uma criança, na sexta-feira, 29. Daniel Flauberth Gomes Nunes Leal, que tem 38 anos, brigou com o menino, que é sobrinho de sua esposa. Os familiares moravam no mesmo terreno.

No dia seguinte, o pai da criança, Felipe Guimarães Martins Holanda, que é irmão da esposa de Daniel, foi até a casa do cunhado para tirar satisfação, em defesa do filho. Foi quando Daniel efetuou o primeiro disparo, que atingiu a cabeça da babá do menino, Juliana da Silva, 36, que está em estado grave.

A briga seguiu, com todos os disparos efetuados pela arma de Daniel, uma pistola 380. Felipe foi atingido na virilha e Daniel na cabeça. Ambos não resistiram aos ferimentos.