Bruna surfistinha vai responder inquérito por maus tratos aos animais | A TARDE

A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito para investigar Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha, por abandono de animais dentro de um apartamento no Centro da cidade.



A denúncia foi feita pela síndica do prédio onde Bruna morava, que relatou para as autoridades policiais que um cachorro e três gatos estavam abandonados há 20 dias no imóvel.

Ainda conforme a denúncia, a administração do prédio recebeu diversas reclamações de moradores devido ao cheiro forte no apartamento.

No local, agentes encontraram os animais perto de fezes e sem alimento | Foto: Divulgação redes sociais

O inquérito foi aberto pelo Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). No local, os agentes encontraram os animais perto de fezes e sem alimento. Eles foram resgatados e encaminhados para ONGs.