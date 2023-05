Bruno e Dom: ex-dirigentes da Funai são indiciados por dolo eventual

O ex-presidente e o ex-vice-presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Marcelo Xavier e Alcir Amaral, respectivamente, foram indiciados por dolo eventual nas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

Conforme a Polícia Federal, as investigações apontaram que os acusados sabiam que os servidores corriam risco de vida através de uma reunião no órgão, realizada no dia 9 de outubro, e de outros documentos.

No entanto, os ex-dirigentes não tomaram as medidas cabíveis para a proteção das vítimas. A partir disso, a PF concluiu que eles assumiram as consequências de suas omissões, que culminou nos dois homicídios.