Buscas por desaparecidos em queda de ponte são retomadas

Acidente deixou três mortos - Foto: Divulgação | Prefeitura de Estreito

Equipes do Corpo de Bombeiros retomaram, na manhã desta terça-feira, 24, as buscas pelos 14 desaparecidos na queda de uma ponte Juscelino Kubitschek, que liga os estados do Maranhão e Tocantins.

Até o momento, três mortes foram confirmadas. Oito veículos passavam na ponte no momento do acidente.

As buscas acontecem com o uso de botes, já que duas carretas que caíram no rio Tocantis estavam com materiais considerados tóxicos, com risco de contaminação.

O ministro dos Transporte, Renan Filho, anunciou a destinação de R$ 100 milhões para a reconstrução da ponte.

“Além do contrato neste ano esperamos nos primeiros dias de 2025 dar ordem de serviço para todas as obras de engenharia que serão feitas aqui, com o compromisso de entregar esta ponte em 2025. Vamos trabalhar dedicadamente para fazer desta nova ponte um case de resolutividade", afirmou.