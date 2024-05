Cabo da PM é morto a tiros após briga de trânsito | A TARDE

Um policial militar foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 17, após uma briga de trânsito no bairro Encantado, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como o cabo Lucas Rocha de Brito, de 38 anos.

Segundo informações da PM do Rio de Janeiro, o policial estava retornando do trabalho em seu veículo quando o motorista de um Celta Preto tentou fechar sua passagem. Após uma discussão com o homem não identificado, este efetuou três disparos contra Lucas Rocha e fugiu do local.

De acordo com o jornal O Dia, a família do policial militar negou as informações que circulam na internet sobre Lucas Rocha ter saído do carro com a arma em punho. Os parentes afirmam que a arma foi encontrada na cintura de Lucas após ele ser baleado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro

Publicações relacionadas