Cachorro fica cego após banho e tosa em pet shop; polícia investiga | A TARDE

A Polícia Civil do Mato Grosso investiga o caso de um cachorro que perdeu a visão de um dos olhos após um procedimento de banho e tosa em um pet shop de Cuiabá. No momento, os agentes apuram possíveis irregularidades no estabelecimento.



De acordo com as informações iniciais das investigações, o pet, da raça lhasa-apso, passava por banho e tosa, quando apresentou complicações na visão de um dos olhos. Em seguida, ele foi levado pelos donos até outra clínica veterinária para avaliação.

Lá, os veterinarios descobriram que o animal precisava passar por uma cirurgia de transplante córnea. No entanto, já não era possível reverter o quadro clínico.

Equipes da Polícia Civil do Mato Grosso, em parceria com órgãos de proteção animal, estiveram em clínica veterinária | Foto: PCMT

O caso deu início a uma ação da Polícia Civil do estado, chamada de Operação Visão Interrompida, deflagrada na última sexta-feira, 15.

Os agentes da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) – Núcleo de Combate a Maus-tratos de Animais – em parceria com a Secretaria Adjunta de Bem-Estar Animal e o Conselho Regional de Medicina Veterinária, estiveram no endereço para apurar possíveis irregularidades na clínica veterinária. As investogações continuam.