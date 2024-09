Cachorro ganha festa de aniversário de acordo com sua personalidade

O vídeo do aniversário de Frederico já alcançou mais de 8 milhões de visualizações - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O cachorrinho Frederico, da raça pinscher, completou três anos e ganhou uma festa de aniversário temática para combinar com sua personalidade. Por causa do temperamento explosivo, a festa foi com o tema da Raiva, personagem de Divertidamente.

O vídeo do aniversário de Frederico já alcançou mais de 8 milhões de visualizações e mostra uma mesa com um bolo e salgadinhos enfeitados com o tema da Raiva. Veja o vídeo abaixo:

Os internautas interagiram e gostaram do tema, avaliando que foi certeiro. Na hora do parabéns, Frederico mostrou o lado Bravo: começou a latir e rosnar para os convidados.



“Frederico fazendo um discurso de agradecimento. Claramente se vê que ele está emocionado!”, brincou um seguidor. “Ele agradecendo cada um que veio, e a mordida vai ser a lembrancinha“, comentou outro.