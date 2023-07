Cachorro viraliza ao furtar pão com mortadela do dono: "solta"; vídeo

Um cachorro viralizou nas redes sociais ao ser 'pego' com um pão com mortadela na boca, após ter furtado o alimento da mesa do seu dono. Em vídeo, o animal aparece sendo interrogado pelo tutor, que questiona a razão do pet ter decidido pegar o seu lanche.

Os internautas não pouparam reações para a cena inusitada compartilhada em um perfil destinado aos pets no TikTok. Nas imagens, é possível notar que o cão fica 'em pé', com o pão entre os dentes, enquanto escuta as reclamações feitas pelo seu tutor, que ainda fala do valor gasto com a comida.

“O cara ali me deu dois ‘conto, comprei um real de pão e um real de mortadela. Meu café da tarde foi embora”, alegou o homem, brincando com a situação. “Acabou de roubar o pão agora, pensei que ele pegava só presunto”, disse o dono do animal.

Reprodução

Nas redes, os perfis ficaram divididos entre quem teria coragem ou não de tomar o pão com mortadela da boca do animal, que ainda parece fazer uma cara de 'piedade' para convencer o tutor do contrário.