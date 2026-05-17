Cacique Raoni é internado na UTI e boletim revela quadro delicado

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Raoni Metuktire - Foto: Carol Garcia | GOVBA

O cacique Raoni Metyktire, de 94 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop, no Mato Grosso, após apresentar um quadro de pneumonia. Segundo boletim médico divulgado neste domingo, o líder indígena segue clinicamente estável, mas necessita de monitoramento contínuo devido à fragilidade do estado de saúde.

A transferência para a UTI ocorreu de forma preventiva no sábado, levando em consideração a idade avançada e o histórico de doenças crônicas do cacique. Raoni possui Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), insuficiência cardíaca e utiliza marcapasso cardíaco.

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De acordo com familiares, o líder indígena tem apresentado dificuldades para abrir os olhos e episódios de delírio. Um dos netos do cacique relatou à imprensa local que o estado de saúde inspira cuidados, embora os médicos considerem o quadro estável.

Na última semana, Raoni já havia sido hospitalizado após sentir fortes dores abdominais. Ele chegou a receber alta, mas precisou retornar ao hospital na quinta-feira após uma piora no estado clínico.

Agenda suspensa por questões médicas

Nas redes sociais, o Instituto Raoni informou recentemente a suspensão da agenda pública do cacique. Em nota, a organização pediu compreensão e respeito ao momento delicado vivido pelo líder indígena.

“Pedimos, com respeito e compreensão, que todos acolham este momento com sensibilidade, permitindo que o Cacique possa receber os cuidados necessários e se recuperar com tranquilidade”, informou o comunicado.

Quem é Raoni

Reconhecido internacionalmente, Raoni Metyktire se tornou uma das principais vozes globais na defesa da Amazônia e dos povos originários. Ao longo de décadas, o cacique liderou mobilizações em defesa das terras indígenas e da preservação ambiental, tornando-se símbolo da luta indígena no Brasil e no exterior.