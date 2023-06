Cadela sofre parada cardíaca 24h após ser abandonada pelo dono

Uma cadela sofreu uma parada cardíaca 24 horas após ter sido abandonada pelo dono no meio da rua, em ação registrada no último dia 5 em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Ela está internada desde a terça-feira, 6, com suspeita de parvovirose canina.

A doença afeta as células do intestino e provoca quadros severos de vômitos e diarreia. Uma pessoa que passava pelo local notou o quadro do animal e prestou socorro.

Uma câmera de segurança capturou o momento em que o animal foi deixado pelo dono. Nas imagens, é possível notar que a cadela ficou parada no meio da rua, sem entender a situação. O autor da ação fugiu em seguida.

null Reprodução / Redes Sociais

A cadela segue em recuperação na clínica veterinária, mas já existe uma lista de interessados na sua adoção.