Cadelas morrem após serem esquecidas em carro de pet-shop

A maltês Prada, de 1 ano, e a shih-tzu Liz, de oito meses morreram no dia 24 de julho - Foto: Reprodução | Instagram @hauad

Duas cadelas morreram na última quarta-feira, 24, após serem esquecidas em um carro de uma veterinária de Goiânia. Henrique Lopes Auad, médico e tutor da maltês Prada, de 1 ano, e a shih-tzu Liz, de oito meses, fez o desabafo no Instagram e o caso repercutiu nas redes sociais.

“Infelizmente nossas amadas cachorrinhas não tiveram sequer a oportunidade de lutar ou escolher. Escrevemos esta nota profundamente entristecidos e abalados para que este doloso episódio sirva como um alerta: que nunca mais se repita uma negligência tão cruel”, disse Henrique Lopes em nota.

Segundo Auad, as cadelas morreram por asfixias. De acordo com informações do G1, a família procurou a Polícia Civil, mas foi orientada a abrir um processo civil contra a veterinária.

"Houve uma negligência sem dolo e sem a intenção de provocar um sofrimento no animal. Nesse caso, não configura um crime de maus-tratos", explicou a delegada Simelli Lemes, do Grupo de Proteção Animal (GPA).