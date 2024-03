Cães dão pista sobre dupla de fugitivos de Mossoró; entenda | A TARDE

Cachorros vira-latas ajudaram a ter novas pistas sobre a localização da dupla de foragidos do presídio de Mossoró. Na noite da última segunda-feira (12), os cachorros ficaram agitados após uma movimentação estranha na zona rural de Baraúna, no Rio Grande do Norte, e chamou a atenção dos moradores, que acionaram os policiais.

Após investigação com ajuda de cães farejadores, os investigadores constataram que a dupla de foragidos havia passado pelo local. A informação foi confirmada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, durante coletiva de imprensa na última quarta-feira (13).

Ainda segundo Lewandowski, há fortes indícios de que os foragidos continuam nas redondezas do presídio, e ainda não deixaram a localidade.

Nesta quinta-feira (14), está completando um mês que Deibson Cabral Nascimento, e Rogério da Silva Mendonça fugiram do Presídio Federal de Segurança Máxima de Mossoró. A dupla foi vista pela última vez, há onze dias atrás, por moradores da zona rural.