Caetano Veloso pede indenização milionária à Osklen; saiba o motivo | A TARDE

O cantor Caetano Veloso está movendo um processo de R$ 1,3 milhão contra a Osklen, marca de roupas e calçados, por uso indevido de sua imagem durante uma campanha publicitária da empresa que seria lançada em 2024.

"Usaram a imagem do autor e do icônico movimento criado por ele para lançar e impulsionar as vendas de uma coleção de roupas com sua marca e, com isso, obter vantagens indevidas, locupletando-se ilicitamente de forma notoriamente parasitária", dizem advogados do artista.

A campanha da nova coleção Verão 2024 é intitulada “Brazilian Soul”, do empresário Oskar Metsavaht. O caso corre na 29ª Vara Cível da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro.

Entre os pedidos feitos na ação, Caetano pede para que a Osklen seja obrigada a retirar de circulação produtos que remetam ao músico e ao Tropicalismo. Da mesma forma, outra liminar cobra a retirada de publicações que relacionem o artista e o movimento à marca de roupas.

Por fim, os advogados solicitam danos morais de R$ 300 mil, a serem pagos pela Osklen e por Oskar Metsavaht, além de danos materiais da ordem de R$ 1 milhão. O caso está na 29ª Vara Cível da Comarca da Capital.