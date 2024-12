Caiu? Whatsapp, Instagram e Facebook apresentam instabilidade nesta quarta

Aplicativos da Meta - Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

O WhatsApp, rede social com 2 bilhões de usuários no mundo, saiu do ar na tarde desta quarta-feira, 11. O Instagram também passou por instabilidade, assim como o Facebook, ambos do Meta. Pelo X (antigo Twitter), usuários reclamam da queda das redes sociais, que seguem instáveis nas versões desktop e mobile.

No site DownDetector, que monitora problemas e quedas em serviços em tempo real, as reclamações começaram aproximadamente às 14h32. O pico de notificações foi às 14h47, com 6.319 registros dos usuários ao app.

No registro do DownDetector, é possível ver um gráfico que mostra os relatórios de problemas enviados durante as últimas 24 horas pelos usuários, em comparação com o volume habitual de notificações por hora do dia.