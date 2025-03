Caixa adia pagamento do saque-aniversário

Caixa Econômica Federal adiou o pagamento do saque-aniversário - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal informou que o pagamento do saque-aniversário para trabalhadores nascidos em março foi adiado. Ao invés do valor ser depositado nesta quarta-feira, 5, o banco diz que o crédito será feito entre os dias 13 e 17.

A informação foi divulgada pelas redes sociais sem uma justificativa para a alteração da data, o que causou uma revolta entre os beneficiários que receberiam o valor neste mês.

Além disso, muitos ainda afirmam que não foram avisados sobre a mudança, alegando que o aplicativo indica que o depósito será feito ainda nesta quarta.

Um palpite para esse atraso pode ser a liberação extraordinária de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quem optou pela modalidade do saque-aniversário e foi demitido. Essa liberação extra começará a cair na conta dos trabalhadores nesta quinta-feira (6/3).

Como consultar o saldo do FGTS

Para saber os valores disponíveis no seu FGTS, é preciso fazer a consulta por meio do aplicativo oficial do fundo. O total a ser distribuído por trabalhador, no entanto, só aparecerá na conta ou nas contas após a Caixa Econômica Federal liberar o pagamento.

Como calcular o valor do saque-aniversário

A quantia disponível para retirada pelo saque-aniversário depende do saldo em cada conta do FGTS. Para valores até R$ 500, o trabalhador pode sacar 50% do total. A partir daí, a porcentagem diminui, mas há uma parcela fixa adicional que aumenta de acordo com o saldo.

Exemplo: o trabalhador que tem R$ 1.000 no FGTS pode receber R$ 450 de saque-aniversário, sendo R$ 400 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50 (parcela adicional).