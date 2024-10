Calote de associação gerida por Sérgio Reis coloca vidas em risco

Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto (SE), é gerido por associação ligada a deputado - Foto: Reprodução

Pacientes que realizam hemodiálise no Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Lagarto, Sergipe, podem ficar desassistidos a qualquer momento. O motivo é a dívida acumulada pela Associação Hospitalar de Sergipe, entidade mantenedora do hospital, junto ao Instituto de Vida de Solidariedade Social

A associação é ligada ao deputado estadual por Sergipe, Sérgio Reis (PSD), que há pelo menos 10 anos tem sido alvo de denúncias por fraudes contratuais na gestão do hospital, que atende a centenas de pacientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

O instituto foi contratado para montar e operar o Centro de Hemodiálise e Diálise do hospital mas, de acordo com seus gestores, a associação não tem cumprido com os pagamentos previstos em contrato e colocando em risco a continuidade do tratamento de renais crônicos, que dependem da terapia contínua de hemodiálise

Diante da inadimplência, a empresa fornecedora dos equipamentos de hemodiálise já protestou os títulos de crédito emitidos, agravando a crise financeira que pode resultar na retirada dos equipamentos e na interrupção dos serviços prestados.

| Foto: Reprodução

| Foto: Reprodução

O Instituto informou a situação ao Ministério Público e à Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, solicitando intervenção urgente para evitar a interrupção do serviço. A população, pacientes e seus familiares, aguardam com apreensão uma solução para o impasse, temendo que a negligência financeira da Associação Hospitalar de Sergipe coloque em colapso um dos serviços mais essenciais à vida.