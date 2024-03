Câmara aprova lei que aumenta mistura do etanol na gasolina | A TARDE

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feria, 13, a lei que aumenta a mistura do etanol na gasolina e do biodiesel no diesel.

A mistura do etanol passa de 22% para 27%, podendo chegar até 35%. Já a porcentagem de biodiesel irá aumentar 1% ao ano até 2030, chegando a 20% da mistura com diesel. Atualmente a porcentagem é de 14%.



O relator do projeto, deputado Arnaldo Jardim, defendeu que a proposta é estratégica para o país. O projeto de lei ainda cria incentivos para programas nacionais do diesel verde, combustível sustentável de aviação e do biometano.