Câmera em ônibus mostra impacto da queda de avião em passageiros

Uma câmera de segurança do ônibus registrou o momento em que o veículo foi atingido pelos destroços de um avião que caiu na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, na manhã desta sexta-feira, 7, em São Paulo. No vídeo é possível ver o momento em que o veículo perdeu o controle, e passageiros saíram em desespero.

É possível ouvir os passageiros pedindo ajuda, e saindo do veículo em seguida. Depois, a sombra de um dos destroços do avião é vista, caindo na via.

IMAGENS DA CÂMERA DO ÔNIBUS ATINGIDO POR AVIÃO EM SÃO PAULO são obtidas pelo Diário do Transporte. Veja também momento da queda.https://t.co/6OEHyahjpW pic.twitter.com/K4OL3D2p1f — Diário do Transporte (@d_dotransporte) February 8, 2025

Entre os passageiros estava Janir, a cobradora do ônibus, que, apesar de ter deficiência física, ajudou os passageiros a deixarem o veículo antes de sair por último. “Estou em um estado que somente Deus para me dar suporte”, disse em entrevista ao SP2, da TV Globo. “Agradeço totalmente a Deus por ter conseguido, com as minhas limitações, fazer o correto que estava nas minhas condições. Estou em casa tentando entender o que aconteceu ali”.

O acidente ocorreu às 7h18. Duas pessoas morreram e dez ficaram feridas. As vítimas fatais foram identificadas como Márcio Louzada Carpena, advogado e proprietário da aeronave, e Gustavo Carneiro Medeiros, piloto experiente com mais de 5 mil horas de voo.