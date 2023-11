Candidatos encaram ciências da natureza e matemática no 2º dia do Enem | A TARDE

A última etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023 vai ser aplicada em todo o Brasil neste domingo, 12, ocasião na qual mais de 3,9 milhões de inscritos vão tentar realizar o desejo de ingressar no ensino superior, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Os candidatos têm o desafio, neste segundo dia de provas, para testar os conhecimentos nas áreas de ciências da natureza e tecnologias (química, física e biologia) e matemática e as tecnologias (matemática).

Os participantes vão ter cinco horas para responder 90 questões, sendo 45 referentes a ciências da natureza e outras 45 sobre matemática. A divulgação do gabarito do Enem está prevista para o próximo dia 24 de novembro, com resultados oficiais em 16 de janeiro de 2024. A abertura dos portões é as 12h, com fechamento às 13h. As provas vão ser iniciadas às 13h30 e terminam às 18h30.

No primeiro dia de exames, no último domingo, 5, as provas aplicadas foram de linguagens e ciências humanas, além da redação, que teve como tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

As questões envolveram temas como a Palestina, desigualdades como machismo e racismo, inclusão e diversidade, preconceito linguístico, ditadura militar e mudanças climáticas.

Os escritores Itamar Vieira Júnior e Conceição Evaristo também foram citados, assim como a música Alegria, alegria, de Caetano Veloso. O educador Paulo Freire, forte alvo de críticas por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também esteve entre os temas abordados pelo Enem.

O que levar para fazer a prova:

– Documento de identificação (RG ou outro documento oficial com foto);

– Caneta esferográfica preta em material transparente (dica: ir com pelo menos duas);

– Garrafa de água em material transparente; e

– Lanches leves (frutas, castanhas, sanduíches, sucos etc) também embalados em material transparente.

O que é proibido

De acordo com o edital do Enem, os candidatos não podem portar relógios, qualquer tipo de equipamento eletrônico, anotações ou livros, artigos de chapelaria como óculos ou chapéu, protetor auricular ou fone de ouvido, canetas de material não transparente, lapiseiras, lápis, borracha, régua ou corretivo.

Durante toda a prova, celulares e outros aparelhos eletrônicos vão ficar lacrados em envelope porta-objetos, que deve ser mantido abaixo da carteira utilizada pelo candidato.