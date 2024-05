Candidatos reportam falhas em exame da Fiocruz; fundação responde | A TARDE

Diversos candidatos reclamaram nas redes sociais após a prova da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aplicada no último dia 28 de abril, em todo o território nacional. Os problemas iam desde falhas na impressão, até supostos favorecimentos de pessoas que estavam prestando a prova.

De acordo com alguns participantes, a impressão do cartão-resposta "esfarelava", dificultando o preenchimento. Os concorrentes também questionaram a cobrança de questões em desacordo com o conteúdo programático e a exigência da prova discursiva de 50 a 150 linhas.

"Além de não seguir o que foi indicado no conteúdo programático, ainda teve gente fazendo prova com smartwatch, utilizando lápis e borracha (itens proibidos), fiscais deixando a sala sozinha", disse uma candidata. "Pensei que era falha da minha caneta. Eu até disse a fiscal, que estava rasgando ao preencher. Material reciclado de baixa qualidade", relatou outro.

Por meio de nota, a Fundação Oswaldo Cruz informou que houve monitoramento por parte de seus coordenadores em cada endereço de prova. A Fiocruz afirmou que o acompanhamento também foi realizado, à distância, nos demais estados do Brasil.

"Cabe destacar que em nenhum local de execução das provas houve qualquer tipo de apontamento das questões citadas. O edital do concurso possui regras específicas para recursos, que serão devidamente respondidos. Os candidatos devem ficar atentos aos prazos", consta na nota enviada pela Fundação.

As provas do concurso foram organizadas pela própria Fiocruz. Não foi contratada uma banca organizadora externa.