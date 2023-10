Cantor de 'Caneta azul' explica relacionamento com empresária | A TARDE

Conhecido pelo sucesso "Caneta Azul", o músico Manoel Gomes se envolveu em uma polêmica com sua vida amorosa. Após a declaração pública da empresária e cirurgiã-dentista, Maria Reis, o artista resolveu se pronunciar a respeito da sua relação com a mulher.

Nas redes sociais, ele negou que seja namorado ou noivo de Maria e revelou que ficou incomodado com constantes perguntas sobre quem administrava seus bens, contas bancárias e redes sociais. No Instagram, a mulher afirmou que vai se pronunciar em breve.

Manoel Gomes contou em detalhes como a relação entre os dois começou e revelou que a mulher esteve na casa dele por quatro dias. Ele disse também que comprou um anel de compromisso a pedido da moça, mas enfatizou que não se tratava de um relacionamento amoroso sério.

"Está rolando umas notícias falando que eu estava noivo da Maria. Negativo. Eu não estava noivo dela e nem estou. Ela passou quatro dias na minha casa para a gente se conhecer, pela primeira vez. Ela chegou com muita pergunta, me perguntando o que eu tinha de bens, quem mexia nas minhas redes sociais, nas minhas contas bancárias. Eu disse que era eu. No quarto dia depois que ela chegou, ela queria saber de tudo da minha vida, do que eu tinha. Ela pediu para eu comprar uma aliança de namoro, eu comprei uma pra mim e uma pra ela. Mas não era de noivado", disse ele.

Diante das perguntas da moça sobre os seus bens, Manoel Gomes teria desistido de continuar o relacionamento, que tinha se desgastado rapidamente. "Ela foi embora. Como ela estava com muita pergunta do que eu tinha, eu fiquei fora dela. Eu não quis nada com ela. Ela passou quatro dias na minha casa, mas foi embora. Desejo tudo de bom para ela e para a família dela", finalizou o músico.

Maria Reis é conhecida como Maria do Jalapão. Além de empresária, ela é cirurgiã-dentista especializada em harmonização facial.