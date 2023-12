Cantor Zé Neto sofre grave acidente após carro capotar na BR - 153 | A TARDE

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um grave acidente na noite desta terça-feira, 5, por volta das 20h45, após o carro capotar na BR - 153, na cidade de Fronteira (MG).

O artista foi atendido por uma unidade de pronto atendimento e encaminhado para o Pronto-Socorro de Icém. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do artista.

De acordo com informações preliminares divulgadas por Renato Sertanejeiro, o músico está consciente e teria se envolvido em acidente com três veículos, sendo dois carros e uma carreta. Zé Neto e outras duas pessoas, sendo uma delas uma criança, ficaram feridas. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Fronteira.

Carro capotou após colidir com carreta | Foto: Reprodução | Redes Sociais