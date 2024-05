Cantora Ana Paula Vieira e namorado morrem em acidente na BR-364 | A TARDE

Um grave acidente na BR-364, em Rondônia, neste domingo, 12, matou a cantora Ana Paula Vieira e o namorado, o vereador de Pimenta Bueno, Marcelo Stocco (PSD). A informação foi confirmada pelo Grupamento de Bombeiro Militar da cidade.

Segundo as primeiras informações, o casal sofreu o grave acidente e morreu no local. Não há informações de mais vítimas. Eles estavam no veículo e teriam colidido contra uma carreta baú.

Por meio de nota, a prefeitura de Pimenta Bueno também lamentou publicamente a morte do casal. "A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações", escreveu em nota.

A cerimônia de despedida de Ana Paula teve início nesta madrugada, por volta de 1h. O cortejo sairá às 10h do mesmo dia, com sepultamento às 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-paraná. Ainda não há informações sobre o funeral de Marcelo Stocco.

