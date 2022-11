Cantora Joelma testa positivo para a Covid pela quinta vez

A cantora Joelma testou positivo para Covid-19 novamente. Essa é a quinta vez em que a cantora enfrenta a doença. A informação do diagnóstico foi confirmada em nota divulgada nas redes sociais da artista neste sábado ,12.

A nota também foi publicada no perfil da Prefeitura de Alvorada do Tocantins, onde Joelma se apresentaria neste sábado. Esta é a segunda vez que um show da cantora é cancelado na cidade. Na primeira, ela estava com esofagite, gastrite e edema e não conseguiu realizar a apresentação marcada para o dia 10 de junho deste ano.

"Pessoal de Alvorada, Tocantins, infelizmente não foi dessa vez. Ia ser lindo né? Mas eu tô bem, gente. Diferente de todas os outros Covids eu tô bem tranquila, tá bom? Um beijo pra todos", disse a cantora em stories do Instagram.

A prefeitura informou que o escritório da cantora tranquilizou a todos sobre o estado de saúde e que ela se encontra sem sintomas, em isolamento e com todos os cuidados necessários.

Conforme a nota, o escritório da artista e prefeitura vão conversar sobre a possibilidade de uma nova data para a realização do show no município.