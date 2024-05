Cão morre após erro em transporte da Gol: “Meu amor foi assassinado" | A TARDE

“O meu amor foi assassinado, minha melhor escolha, amor da minha vida. Você foi muito novo!!”. O lamento emocionado publicado nas redes sociais é do engenheiro civil João Fantazzini, cujo cão de estimação morreu na segunda-feira, 22, durante transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia Gol, que o enviou para o destino errado.



O cãozinho Joca, um golden retriever de cinco anos de idade, saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter ido para Sinop, Mato Grosso, no mesmo voo que seu tutor. A empresa, no entanto, cometeu um erro e enviou o cachorro para Fortaleza, no Ceará. Após chegar na capital cearense, o animal foi mandado de volta para Guarulhos e, quando o tutor chegou para encontrá-lo, ele já estava morto.



“Eu me lembro do dia que eu te peguei e a nossa conexão foi momentânea! Meu filho, me perdoa por ter sido egoísta de querer você ao meu lado! Você é o amor da minha vida para sempre! Minha saudade vai ser diária! Saudades de dar a sua maçã toda manhã, levar você para a piscina e de cuidar de você diariamente! Obrigado por tudo meu companheiro! A @gollogbr @voegoloficial mataram você! Mas eu vou lembrar sempre de você. Obrigado por ser meu parceiro nesses 5 anos”, escreveu o engenheiro nas redes sociais.



Fantazzini também publicou vídeos do momento em que ele encontrou Joca em Guarulhos, já morto; assista abaixo:





Reprodução/Redes Sociais

Ainda através de suas redes sociais, Fantazzini se despediu de Joca. “Você me ensinou o que é um amor verdadeiro, o que é empatia e o verdadeiro significado de parceria e amor! Você foi embora, meu amor, e saiba que tudo que me ensinou eu vou levar pra minha vida! Obrigado por tudo meu anjo! Me perdoa”, escreveu.



O atestado de óbito apontou que Joca morreu por uma parada cardiorrespiratória, entretanto os motivos constam como “a esclarecer”.



Através de nota, a Gol lamentou o ocorrido e informou que “por uma falha operacional, o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR)”. Disse ainda que a equipe da empresa na capital cearense desembarcou o Joca e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo 1527 de volta para Guarulhos (GRU). “Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos (GRU), vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal”, diz a nota.