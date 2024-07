Cárcere: mulher vive terror durante 8 dias nas mãos de ex-namorado

Rafael Carvalho da Silva, de 21 anos, está sendo procurado pela polícia - Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) está à procura do homem suspeito de manter a companheira em cárcere privado por oito dias e forçá-la a ter relações sexuais com ele. O caso aconteceu em junho. A mulher conseguiu sobreviver aos momentos de terror que passou nas mãos do ex-amado e fugiu. Além do carcere privado, Rafael Carvalho da Silva, de 21 anos, é investigado também por ameaça e lesão corporal.

O pesadelo da jovem teve início após o término do relacionamento, no dia 15 de junho. Após o fim do namoro, Rafael passou a perseguir a 'ex'. Em uma ocasião, chegou a provocar o capotamento de um carro de aplicativo do qual ela tentava fugir.

No dia 20 do mesmo mês, o suspeito Rafeal teria usado uma amiga da vítima para intermediar um encontro supostamente amigável, e aproveitou para sequestrá-la. Ele mostrou um revólver e obrigou a ex a ir para a casa dela. Lá, ele começou a mexer no aparelho celular dela e começou a agredir a vítima. Foram socos, chutes e golpes com a coronha do revólver.

Após o episódio, a irmã do agressor chegou a ameaçar chamar a polícia, porém, não adiantou. Rafeal então levou a ex para a casa dos pais. A vítima foi obrigada a ter relações sexuais contra a sua vontade e constantemente era ameaçada de morte. O suspeito seria usuário de cocaína e controlava todas as comunicações da vítima, inclusive obrigando-a se passar por ele em conversas no WhatsApp.

Conforme o relato da vítima, o pai de Rafael chegou a pedir que o filho parasse com aquilo, mas não era atendido. Ele aparentava ter medo e, supostamente, por isso, não agia de fato para impedir as agressões. No entanto, em um determinado momento, com a ajuda do pai, ela conseguiu escapar da casa e acionou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Agora, as autoridades estão à procura de Rafael.