Carga tributária de Lula "estupra" brasileiros, ataca Flávio Bolsonaro | A TARDE

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou duramente a parte econômica da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao site Metrópoles, onde falou principalmente da questão tributária no atual governo.

A declaração de Flávio acontece em meio a queda na popularidade de Lula em pesquisas recentes. Em contrapartida, o IBGE aponta crescimento de 0,8% do Produto Interno Bruto (PIB).

“Porque o PIB aumenta a arrecadação, aumenta a base de aumento de imposto e ele estupra o povo brasileiro, mete a mão no bolso do contribuinte, aumenta a arrecadação. Ele aumenta o PIB e o povo está ali, sufocado, desesperado, não aguenta mais pagar imposto. Então, óbvio que a popularidade dele vai cair. E toda essa bagunça, essa desorganização do governo Lula gera uma incerteza no mercado”, frisou o senador.

O filho 01 de Jair Bolsonaro, que é líder da oposição no Congresso Nacional, indicou que o foco neste momento é a questão tributária. Para ele, a proposta apresentada pode aumentar a oneração e prejudicar a população brasileira.

“Um ponto importante que nós vamos enfrentar agora é a regulamentação da reforma tributária, que nós já alertamos lá atrás. Vai trazer um aumento absurdo de impostos no nosso Brasil. Isso vai dificultar a geração de empregos, isso vai aumentar a sonegação fiscal. Ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país”, completou Flávio.

O Ministério da Fazenda entregou ao Congresso Nacional duas propostas para tratar da reforma tributária. O primeiro texto institui a Lei Geral do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS).



Publicações relacionadas