Carro roubado na véspera de Natal em Brasília é recuperado pela PRF | A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um homem que estava em um carro roubado, neste sábado ,24, em Barreiras, na Região Oeste da Bahia. O veículo possuía registro de roubo desde 24 de dezembro do ano passado, na cidade de Brasília (DF).



Os agentes realizavam uma fiscalização de combate ao crime, quando abordaram um Honda/FIT de cor preta com placas de São Paulo. Após uma verificação detalhada, foi descoberto que o veículo portava placas clonadas e possuía diversos indícios de adulteração.

O motorista que é inabilitado disse que havia adquirido o carro por R$35 mil e, acrescentou que o veículo era oriundo de um leilão. O valor de mercado do automóvel é de mais de R$50 mil.

O homem foi encaminhado junto com o carro à Central de Flagrantes da Polícia Civil, em Barreiras. O veículo não tinha seguro e o proprietário ficou muito agradecido com a recuperação do seu bem.

Honda FIT recuperado | Foto: Reprodução | PRF