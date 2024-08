Carros de luxo são apreendidos em operação contra rifas virtuais

- Foto: Reprodução / SSP-RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, aprendeu pelo menos 15 carros durante uma operação para desarticular um esquema de rifas virtuais em Canoas, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, nesta terça-feira, 6.

Na ação, um casal de influenciadores digitais foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Segundo a RBS TV o casal é Gladison Pieri e Pamela Pavão.

Entre os veículos recolhidos, aparecem diversas marcas de luxo, como BMW, Corvette e Porsche, com modelos que superam R$ 1 milhão cada.

De acordo com a Polícia Civil, os indivíduos ostentavam nas redes sociais vida de luxo, com com carros luxuoso, viagens ao exterior e aquisição de apartamento de alto padrão em Santa Catarina.

Segundo as investigações, os suspeitos sorteavam casas, motos, apartamentos, dinheiro, carros e motos aquáticas, mas os prêmios eram entregues para pessoas próximas a eles. Existem indícios do uso de "laranjas" pelo país que apareciam em transmissões on-line, se passando por vencedores.

A polícia também aponta indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro.