Carteira do Idoso: veja quais são os benefícios e como solicitar

Também conhecido como Carteira da Pessoa Idosa, documento traz informações de identificação da pessoa - Foto: Divulgação/Canva

A Carteira do Idoso é um documento que garante uma série de benefícios, a exemplo do acesso ao transporte interestadual gratuito (duas vagas por veículo) ou desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens para pessoas idosas com renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos.

Também conhecida como Carteira da Pessoa Idosa, ela traz informações de identificação da pessoa e QR Code ou código alfanumérico para verificação de validade.

A pessoa idosa que tem como comprovar renda não necessita da Carteira do Idoso para ter acesso às passagens interestaduais gratuitas ou o desconto no valor da passagem. Basta apresentarem o comprovante de renda (de até 2 salários mínimos) e o documento de identidade para ter direito ao benefício.

Contudo, a carteira facilita o acesso ao direito, por isso o sistema gera a carteira também para as pessoas que têm outros meios de comprovação de renda. Dessa forma, os municípios e o Distrito Federal podem emitir a carteira também para os idosos que estejam dentro do critério da renda, independente se estes já tenham outra forma de comprovação de renda.

Carteira do Idoso: Quem pode utilizar?

Pessoas idosas (acima de 60 anos) cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal com renda individual de até 2 (dois) salários mínimos.

Caso a pessoa idosa não tenha sido inscrita no Cadastro Único, deverá entrar em contato com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do seu local de moradia para ser orientada e encaminhada para inscrição no Cadastro Único.

Como solicitar a Carteira do Idoso

A Carteira da Pessoa Idosa poderá ser emitida por meio do endereço https://carteiraidoso.cidadania.gov.br/ pela própria pessoa Idosa ou a pessoa idosa poderá requerer nas unidades dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

Emitir a carteira (emissão pela própria pessoa idosa)

a) Acessar o site da carteira do idoso: Acesse aqui.

b) Fazer o seu login no gov.br: Acesse aqui.

A conta gov.br é uma maneira segura para ter acesso a milhares de serviços públicos digitais integrados à plataforma gov.br.

c) Emitir sua carteira

d) Imprimir ou guardar a carteira digital

Emitir a carteira nos CRAS

a) Ir até o CRAS: Localize o CRAS mais próximo aqui.

b) Informar dados como CPF, nome ou NIS ao técnico do CRAS.

c) Imprimir, guardar a carteira digital ou compartilhar via link de aplicativo Whatsapp.