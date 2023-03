Cartunista Paulo Caruso morre aos 73 anos, em São Paulo

O cartunista Paulo Caruso, morreu neste sábado, 4, aos 73 anos, em São Paulo. A causa da morte ainda não foi informada. Ele estava internado em hospital da capital paulista para tratar de um câncer no intestino.

Caruso trabalhava no programa televisivo semanal de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura, fazendo charges ao vivo dos entrevistados e jornalistas, e também publicava charges na revista Época.

O artista cursou arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) no início dos anos 1970, mas não exerceu a profissão. O G1 lembra que ele começou a vida profissional no “Diário Popular” no final da década de 1960 e também colaborou com os jornais “Folha de S.Paulo” e “Movimento”. Nos anos 1970, foi para “O Pasquim”, ao lado de Millôr Fernandes (1923-2012), Jaguar e Ziraldo.

Ele ainda teve passagens pela revista IstoÉ e publicou livros de charges como "Avenida Brasil" (1992), “As Origens do Capitão Bandeira” (1983), ”Ecos do Ipiranga” (1984), “Bar Brasil na Nova República” (1986) e “A Transição pela Via das Dúvidas” (1989).