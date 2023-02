Casal cai com carro no mar depois de errar entrada na balsa

Neste domingo, 26, um casal caiu com o carro no mar, ao lado da travessia de balsas entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo.

O motorista estava com a namorada no veículo e errou a entrada da balsa, passou pela rampa e caiu na água. Ninguém ficou ferido, conforme o g1.

Ainda segundo o portal, o Departamento Hidroviário (DH) afirmou que o acidente aconteceu por volta das 5h15. O órgão afirmou que o acesso à rampa estava fechado e sinalizado no momento do incidente.

Para remover o carro do mar, foi solicitado o apoio de mergulhadores e do guincho da Ecovias. O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) informou que equipes fizeram as amarrações no veículo. Por volta das 11h, o içamento foi iniciado e o veículo foi totalmente removido do mar.