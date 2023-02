Casal é flagrado fazendo sexo em terraço na Avenida Faria Lima

Um casal foi flagrado fazendo sexo no terraço de um prédio na Avenida Faria Lima, em São Paulo. O vídeo foi registrado nesta sexta-feira, 10. De acordo com as imagens, a mulher aparece se apoiando na parede, enquanto o homem faz movimentos por trás.

No vídeo que circula pelas redes sociais, os dois estão despreocupados com o ato em público. Em um momento, o homem chega a olhar para todos os lados de forma tranquila. Diversos memes foram produzidos após a publicação das imagens.

O psicólogo André Almeida afirmou que fazer sexo em locais abertos pode ser excitante para algumas pessoas. “Transar em locais onde é possível ser descoberto envolve neurotransmissores e hormônios que criam um estado de alerta, que ao mesmo tempo que pode ser inibidor para algumas pessoas, pode ser excitante para outras”, disse ao site Metrópoles.

Confira o vídeo:

null Reprodução