Casal é flagrado transando em abrigo no RS e causa indignação | A TARDE

Uma situação nada convencional causou agitação em um abrigo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um casal foi flagrado fazendo sexo em meio a várias famílias e até crianças que buscaram refúgio devido aos estragos causados pelos temporais no estado.

Um vídeo compartilhado pelo jornalista Luiz Bacci nas redes sociais mostra um homem vestindo camisa, shorts e boné preto sendo empurrado enquanto é alvo de insultos. Ele quase é agredido por alguns espectadores indignados com a situação.

Uma mulher que filma o ocorridomostra indignação ao notar que a mulher está sem roupa.

“Estou gravando! Olha aí, que pouca vergonha!", diz. "Cadê o guarda para organizar?", questiona. Em seguida, a suposta envolvida na relação aparece enrolada em um lençol branco.

"Está até pelada, ela está até pelada. Está até pelada ali, olha a gente ali!", dispara a responsável por gravar as imagens.

A tragédia no Rio Grande do Sul já deixou mais de 100 mil pessoas desalojadas e cerca de 67 mil foram para abrigos públicos.

