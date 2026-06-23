Casal é preso após polícia encontrar feto em churrasqueira de casa

Uma jovem de 21 anos e o namorado, de 28, foram presos após a polícia encontrar o corpo de um feto em uma churrasqueira, na casa do casal, em Londrina (PR). O caso aconteceu na segunda-feira, 22.

A ocorrência teve início quando a mulher buscou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por sentir fortes dores e afirmou ter provocado a interrupção da gravidez com o auxílio do companheiro.

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Segundo as autoridades, durante o atendimento, a jovem relatou aos socorristas que estava grávida e havia ingerido medicamentos para interromper a gestação. Diante da declaração, as equipes acionaram a Polícia Militar e os órgãos responsáveis pela perícia para acompanhar a ocorrência.

De acordo com os relatos colhidos no local, a gestação estaria em torno de 20 semanas. A mulher também informou aos agentes que o feto havia sido colocado em um saco plástico e permanecido na residência do casal.

Corpo foi localizado em churrasqueira

Após as informações repassadas pela jovem, os policiais realizaram diligências na residência e localizaram o corpo do feto dentro de uma churrasqueira existente no imóvel.

A Polícia Científica do Paraná e o Instituto Médico-Legal (IML) foram acionados para realizar a coleta de vestígios e os exames periciais que irão ajudar a esclarecer as circunstâncias do caso.

Investigações e prisão

Depois de ouvirem os envolvidos, os policiais deram voz de prisão ao casal. O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Já a jovem recebeu atendimento médico e foi levada ao Hospital Universitário de Londrina, onde permaneceu sob acompanhamento e escolta policial. Após receber alta, ela deverá prestar depoimento à Polícia Civil.

A Polícia Civil do Paraná investiga o caso e apura todos os detalhes relacionados à interrupção da gestação, às circunstâncias da morte do feto e à participação de cada um dos envolvidos. Os laudos da perícia devem auxiliar na conclusão das investigações.