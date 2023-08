Casal gera polêmica ao usar cavalos em chá revelação; vídeo

A Polícia Civil está investigando maus-tratos em um chá revelação que utilizou cavalos para anunciar o sexo do bebê, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. O momento em que foguetes presos aos animais foram acessos chegou a ser registrado em vídeo.

Nas imagens, os animais correm assustados após notarem a fumaça de coloração rosa. O chá foi realizado no último final de semana.

A Polícia Civil informou que um inquérito criminal apura a possibilidade do crime de maus-tratos a animais. A ocorrência foi aberta na delegacia de Santa Helena de Goiás. Os produtores do evento também serão investigados.

Reprodução / Redes Sociais