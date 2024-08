Casal imita macacos em roda de samba e polícia apura racismo; VÍDEO

- Foto: (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um casal foi flagrado em vídeo imitando macacos durante uma roda de samba na Praça Tiradentes, no Centro do Rio de Janeiro. O caso de racismo ocorreu na última sexta-feira, 19. [Assista vídeo abaixo]

Nas imagens, o homem e a mulher fazem gestos e sons de macacos de forma bastante chamativa, enquanto os músicos tocam. Em um momento, a mulher finge que cata algo da cabeça do parceiro e põe na boca, um gesto comum entre macacos.



O incidente foi registrado durante a roda de samba Pede Teresa. A produção do evento se manifestou nas redes sociais.



“Recebemos este vídeo hoje cedo e o nojo toma conta de nossos pensamentos e palavras. Nojo. Nojo de toda essa branquitude disfarçada de paz e amor que vem no samba. Só não foram expulsos pois não chegou a ciência de nossa produção. O samba é lugar de gente preta, feito por gente preta. Nosso samba é nosso quilombo, nosso espaço de existência e resistência. No samba não só nos divertimos, mas expressamos nossa humanidade. Nossa tecnologia ancestral. Nosso chão! Pessoas brancas têm que pisar devagar e respeitar! Coloquem-se no lugar de vocês que é ‘nenhum’. Não fazemos questão deste tipo de presença em nosso samba e se virmos este comportamento inaceitável, serão expulsos! Pessoas pretas que se sentirem de alguma maneira incomodadas em nosso samba devem procurar nossa produção. Não passarão!”, escreveu.

O caso está sendo investigado como racismo, pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). A delegacia está tentando identificar os dois, no entanto já se sabe que o homem é carioca e a mulher é argentina, que teria vindo de Buenos Aires para participar do Fórum Latino-americano de Educação Musical.