Caso brigadeirão: Cigana é acusada de sequestro e furto por ex-marido | A TARDE

Orlando Ianovich Neto compareceu à delegacia de Engenho Novo, nesta segunda-feira, 3, de forma voluntária para prestar depoimento contra a ex-esposa, Suyany Breschak, cigana suspeita de ser cúmplice de Júlia Andrade Cathermol Pimenta na morte do empresário Luiz Marcelo Antonio Ormond.

À polícia, Orlando afirmou ter sido vítima da ex-companheira de uma tentativa de sequestro, em 2022, e de furto, em 2023. Ele foi casado com ela por 14 anos, com quem teve dois filhos, incluindo um autista.

A mulher está presa desde a última quarta-feira, temporariamente por suspeita de ajudar Júlia a se desfazer dos bens de Luiz. A defesa de Suyany nega as acusações de Orlando, que classificou como "factoides".

"Factoides criados por um ex-marido que tem histórico de agressão e violência doméstica contra ex-esposa. Que omite rendimentos para não pagar pensão aos filhos menores e que por conseguinte tem interesse na prisão de Suyany objetivando proveito nas ações judiciais que Suyany move contra ele", disse a defesa ao O Globo.



Na delegacia, Orlando apresentou pastas com documentos contra Suyany, afirmando que ela é "perigosa". Entre eles, mostrou um registro de ocorrência de tentativa de sequestro, em 2022, na delegacia de Uberlândia, Minas Gerais.

Orlando narrou que estava dirigindo pela rodovia BR-050, na companhia de uma namorada, quando pararam em um posto de gasolina para lanchar. Nesse momento, homens teriam entrado no estabelecimento com uma faca e um porrete de madeira, e roubaram joias de ouro do "cigano". Depois, teriam obrigado o casal a entrar em um carro com destino a uma casa de reabilitação para usuários de droga.

Um dos envolvidos na suposta tentativa de sequestro afirmou ter recebido pagamento de uma "ex-mulher" de Orlando para interná-lo. Segundo ele, a orientação era para a internação de "pessoas perigosas e que andariam armadas".

Já no ano seguinte, Orlando registrou uma ocorrência de furto de uma caminhonete ranger modelo 2021. Suyany teria conseguido passar o veículo para o nome dela e, posteriormente, tentou vendê-la.

