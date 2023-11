Caso de racismo em pedido de pastelaria no RS foi forjado por dono | A TARDE

O suposto caso de racismo em uma pastelaria na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, ganhou grande repercussão nos últimos dias. Entretanto, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul confirmou que a situação havia sido forjada pelo próprio proprietário do estabelecimento. As informações são do O Globo.

A polícia indiciou Gabriel Fernandes por ter criado no dia 14 de novembro, uma conta fake e feito um pedido na própria loja com a seguinte observação: Ultima vez veio um motoboy negro, peço a gentileza que mande um branco. Não gosto de pessoas assim encostando na minha comida”. Ele responderá por falsa comunicação de crime.

O homem, que é negro, chegou a registrar ocorrência, divulgou prints do caso e, por fim, confessou, em novo depoimento, que foi ele mesmo o autor do pedido e do comentário racista. Delegado responsável pelas investigações, Rodrigo Câmara diz que, ao ser confrontado, Gabriel falou que simulou as mensagens “por motivos particulares que não gostaria de divulgar”.

A TARDE tenta contato com a Polícia Civil do RS e aguarda atualizações do caso.